В субботу в Мурманске вновь загорится огонь Полярной Олимпиады

4 марта в 19.00 на Центральном стадионе в Мурманске будет дан торжественный старт 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

Гостей церемонии открытия ждёт красочный парад спортсменов, представляющих все виды спорта, вошедшие в программу Праздника Севера. Атмосферу дополнит световое и звуковое оформление площадки, а также яркое мультимедийное и огненное шоу. Всего в программе задействовано более 250 профессиональных атлетов и актеров. Кульминацией торжества станет эстафета с факелом Праздника Севера. По доброй традиции зажгут огонь Полярной Олимпиады заполярные чемпионы – мастер спорта международного класса по спорту слепых и слабовидящих людей Екатерина Мошковская, заслуженный мастер спорта по натурбану Иван Лазарев и призер первенства России 2022 года по сноуборду Артем Карепин, а также представитель коренного малочисленного народа саами Яков Яковлев.

Вход на стадион в этот день будет осуществляться через ворота на проспекте Ленина со стороны памятника Анатолию Бредову. Сбор зрителей начнётся в 18.30. Для всех пришедших на церемонию открытия организаторы приготовили памятные подарки и угощение – тёплый морс и вкусную выпечку.

Как сообщает региональное Министерство спорта, первый Праздник Севера прошёл в Мурманской области в 1934 году. С тех пор он является главным спортивным событием региона и одним из крупнейших мероприятий страны. В этом году соревновательная программа Полярной Олимпиады включает состязания по 17 видам спорта, которые пройдут по всей области с 3 марта по 16 апреля.

Подробная программа Праздника Севера опубликована по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru