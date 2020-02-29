Мурманская область. Арктика (16+)29.02.20 08:15
Как сообщает «Мурманскавтодор», также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 14.00 до 15.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет до
500 метров.
В субботу взрывают, дорогу на Снежногорск перекрывают
29 февраля с 14.00 до 15.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково-Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.
Как сообщает «Мурманскавтодор», также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 14.00 до 15.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет до
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Последние комментарии
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
Комментарий к новости:Комиссия проверила двор на проспекте Ленина, 48
Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
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