Мурманская область. Арктика (16+)23.10.21 09:00
В субботу заряжаемся бодростью и хорошим настроением
В субботу, 23 октября, в 15.00 на площадке во дворе дома №3 по улице Старостина и в 17.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской состоится традиционное танцевальное мероприятие «Подзарядка».
Суть проекта в том, чтобы популяризировать среди детей и взрослых активный образ жизни.
Профессиональные хореографы помогут научиться всем гостям мероприятия различным направлениям танцевального искусства, например, хип-хопу и рок-н-роллу.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Сообщи в полицию!НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Не молчи!НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Мы молчать не будем!
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
Евген
22.10.21 01:19
Вор должен сидеть в тюрьме!
NikolAI
20.10.21 09:04
Надо сразу до Рождества продлевать каникулы! Давай, Голикова, зажигай!
Комментарий к новости:Неделя с 30 октября по 7 ноября может превратиться в «осенние каникулы» для всех!
Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
-Скоро в эфире14:30«Банда котиков». Полнометражный мультфильм (6+)15:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:25«Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область среди регионов-лидеров кредитного благополучия населения-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)КТР региона контролирует формирование тарифов с учетом реальных затрат-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 и 25 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты отметили необходимость дальнейшей индексации социальных выплат и учёта реальных потребностей матерей и детей