В субботу заряжаемся бодростью и хорошим настроением

В субботу, 23 октября, в 15.00 на площадке во дворе дома №3 по улице Старостина и в 17.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской состоится традиционное танцевальное мероприятие «Подзарядка».

Суть проекта в том, чтобы популяризировать среди детей и взрослых активный образ жизни.

Профессиональные хореографы помогут научиться всем гостям мероприятия различным направлениям танцевального искусства, например, хип-хопу и рок-н-роллу.