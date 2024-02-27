В субъектах РФ отмечается рост внебюджетных инвестиций: губернатор Андрей Чибис принял участие в стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Сегодня председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по результатам работы вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов. Участие в заседании в формате видеоконференцсвязи принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Институт кураторства федеральных округов был введён в июле 2021 года. Его цель – повысить качество жизни в регионах и улучшить темпы их социально-экономического развития. Глава правительства сообщил, что по данным мониторинга социально-экономической ситуации в субъектах отмечается рост внебюджетных инвестиций – на конец 2023 года привлечено почти 9 трлн рублей, а также за минувшие 2,5 года создано более 230 тысяч рабочих мест, предоставлено товаров и услуг на 6,5 млрд рублей.

«Такие показатели подтверждают, что удалось обеспечить эффективное взаимодействие между правительством и субъектами, наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу, да и крупным холдингам. А также создать условия для сотрудничества соседних регионов внутри федеральных округов», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Премьер-министр привёл несколько примеров успешной реализации проектов при активной поддержке кураторов из числа вице-премьеров. Так, он отметил, что в регионах реализуется 357 инициатив, которые касаются различных сфер – здравоохранения, производства, туризма и др.

«В нашем совещании участвуют и главы субъектов, они смогут дать оценку полученным результатам, а мы обсудим как работает институт кураторов в текущем виде, и что требуется для совершенствования. Каждый из моих заместителей подробно доложит о том, что было сделано, и об инициативах, которые ещё находятся на стадии планирования», – сказал Михаил Мишустин и напомнил основные параметры, по которым проводится оценка реализации проектов.

В их числе рост внутреннего регионального продукта, увеличение инвестиций в регионе, увеличение количества рабочих мест и рост реальных доходов населения.

Северо-Западный федеральный округ курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области отдельное пристальное внимание уделяется сопровождению инвестиционных проектов на всех этапах реализации.

В активной инвестиционной и строительной фазе находятся проекты Комплексного развития Мурманского транспортного узла, строительства комплекса перегрузки угля «Морской торговый порт «Лавна» и железнодорожных путей.

Также в регионе действует особый преференциальный режим АЗРФ. По количеству резидентов Мурманская область с первого дня остаёмся лидерами – на сегодняшний день их 230. Кроме того, на территории региона действует ТОР «Столица Арктики», созданная в рекордные сроки. Общий планируемый объём инвестиций по двум режимам составляет более 450 млрд рублей, а рабочих мест планируется создать порядка 12,2 тысячи. При этом вложено в рамках двух режимов уже более 214 млрд рублей инвестиций и создано порядка 5 тысяч рабочих мест.

Мурманская область – регион уникальных производств. Якорным резидентом ТОР «Столица Арктики» является проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК». Первый СПГ-завод на основании гравитационного типа, собранный в ЦСКМС, в июле 2023 года был отбуксирован по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове. Старт отправки готовой первой технологической линии СПГ на гравитационной платформе дал Президент РФ Владимир Путин.

Промышленные предприятия региона не только стабильно работают на протяжении многих лет, но и активно реализуют инвестиционные проекты по расширению и модернизации своих производств. Так, успешно реализуется проект развития Ковдорского ГОКа с общим объёмом инвестиций более 100 млрд рублей, а также проект по развитию ресурсной базы КФ АО «Апатит».

Фото: https://gov-murman.ru