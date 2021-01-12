В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя Фонда капитального ремонта

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в особо крупном размере).

Указанная некоммерческая организация осуществляет деятельность в качестве регионального оператора, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, 11 ноября 2019 года обвиняемый, находясь в здании городского делового центра «Меридиан» в городе Мурманске, незаконно получил от заинтересованного лица первую часть денежного вознаграждения в размере 350 тысяч рублей от общей суммы коммерческого подкупа в размере более 1 млн 260 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере.

Денежные средства предназначались обвиняемому в качестве вознаграждения за содействие в беспрепятственной и скорейшей оплате Фондом задолженности за реально оказанные услуги по строительному контролю в размере более 2 млн 500 тысяч рублей. При этом по достигнутой договоренности размер незаконного вознаграждения составлял 50% от суммы задолженности, в перечислении которой содействовал обвиняемый.

Получить оставшуюся часть незаконного денежного обвиняемый не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как после содеянного был задержан оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Мурманской области.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал частично. Принятыми в ходе расследования мерами на имущество обвиняемого и его близких лиц наложен арест в размере 19 миллионов рублей, в том числе на недвижимое имущество, находящееся за пределами Российской Федерации. Полученные в ходе расследования данные явились основанием для признания недействительным договора, в соответствии с которым обвиняемый в связи с возбуждённым в отношении него уголовным делом передал свое транспортное средство в собственность близкого лица. На возвращенное в собственность обвиняемого в судебном порядке имущество также наложен арест.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.