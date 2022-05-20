В Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых «блуждающих минометов»

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает детально фиксировать многочисленные факты военных преступлений киевских властей по отношению к мирному населению, а также вопиющие по своей жестокости провокации против собственного народа.

Как сообщает function.mil.ru, по имеющейся достоверной оперативной информации в Середина Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых «блуждающих минометов». Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями. Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах.

Такие преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение Киева к судьбам своих граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права.

Вооруженные формирования Украины продолжают открыто и повсеместно использовать учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения, при этом ни о какой эвакуации мирных граждан из указанных объектов речь не идёт, тысячи людей удерживаются националистами в качестве «живого щита»:

в зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска (школа №31), Славянска (школы №12, 20, детские сады №15 и 23) и Дружковки (школа №8) Донецкой Народной Республики военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжёлое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Указанные и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные обращения, по-прежнему, цинично остаются без внимания мирового сообщества и «цивилизованного» Запада, а также лицемерных западных «правозащитников» и политиков, старающихся под любым предлогом не замечать многочисленных преступлений украинских неонацистов.

На фото https://vk.com/mil: сдавшиеся в плен боевики националистического подразделения «Азов» (батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация) рассказывают об условиях содержания.