Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районе населённого пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 12 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 255 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районе населённого пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих противника, танк, шесть боевых машин пехоты, в том числе три «Bradley» производства США и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица «Мста-Б», а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Нота».

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО Т-122 «Sakarya» производства Турции. Кроме того, в районе населённого пункта Новенькое Сумской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны, и в районе населённого пункта Гремячка Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны Украины.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 80 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражено два склада с боеприпасами: 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины, а также живая сила и военная техника противника в 143-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Кодема, Липовое, Кленовое Донецкой Народной Республики, Николаевка Херсонской области и Очеретоватое Запорожской области».

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