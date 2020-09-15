В свободное от защиты Родины время военнослужащие занимались браконьерством

Заозерским гарнизонным военным судом рассмотрены уголовные дела в отношении военнослужащих войсковой части 08275, за незаконную добычу особей камчатского краба.

Подсудимые в нарушение федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2014 года № 166-ФЗ и Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 414, совершили добычу (вылов) порядком 50 особей камчатского краба, тем самым водным биологическим ресурсам, находящимся в федеральной собственности, причинён ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

В ходе рассмотрения уголовных дел каждый из подсудимых вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Суд признал военнослужащих виновными и с учётом смягчающих вину обстоятельств назначил им наказания в виде штрафов.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению военнослужащими данных преступлений, кроме их личной недисциплинированности, послужило и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей отдельными должностными лицами воинской части, которые не в полной мере соблюдали требования федерального закона «О статусе военнослужащих», а также проигнорировали непосредственно свои прямые обязанности, закрепленные в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил РФ и Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил РФ.

Как сообщает Заозерский гарнизонный военный суд, во избежание подобных ситуаций, и предотвращения совершения военнослужащими новых преступлений командованию воинских частей необходимо предпринимать конкретные меры, направленные на искоренение предпосылок, которые могли бы развить у военнослужащих чувство вседозволенности и безнаказанности, а также прививать военнослужащим уважение не только к воинской дисциплине и требованиям Уставов, но и к законодательству Российской Федерации.