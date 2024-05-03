В своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше

Большинство россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей практически никогда не сомневается в решениях, принятых ими на работе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы из всех округов страны.

45% россиян утверждают, что почти никогда не испытывают сомнений в решениях, принимаемых на работе: «Мне опыт не позволяет ошибаться». Иногда колеблются в принятии ответственных решений 39%: «Всегда себя перепроверяю». Часто сомневаются 8%: «Не всё пока знаю».

В силу не очень большого жизненного и профессионального опыта сомнения в рабочих решения чаще свойственны тем, кто моложе. Россиянам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц твёрдости в принятии решений не хватает больше всего.

Среди россиян, зарабатывающих от 100 тысяч рублей, большинство утверждает, что практически никогда не сомневается (57%).

Реже всего колеблются при принятии рабочих решений руководители всех уровней, инженеры, врачи, HR и менеджеры проектов.

Время проведения опроса: 19—24 апреля 2024 года.