В Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска губернатор Андрей Чибис принял участие во Всероссийском молебне о Победе и успешном завершении специальной военной операции

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманск прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.

«Сегодняшний молебен означает безусловную поддержку северянами наших бойцов, которые выполняют все поставленные государством задачи, и делают это героически. Мы гордимся нашими защитниками Родины, рассчитываем на них и уверены в победе. Пусть вернутся живыми и здоровыми», – сказал глава региона.

«Георгий Победоносец во время страшных кровопролитных битв Великой Отечественной войны очевидным образом явил, что он всегда был с русским народом. Недаром в нашей стране возродили Георгиевский крест - самую желанную награду каждого российского воина. Принесение мощей святого великомученика в сто городов России - это святейшая мудрость Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, поддержанная Президентом Владимиром Путиным», - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег побывает в ста городах России. Мощи небесного покровителя Русского воинства будут доставлены во все 89 субъектов Российской Федерации.

Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России началось 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе, а завершится в конце сентября 2023 года.

7 августа, в понедельник, до 12.00 ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца будет размещён в храме Спаса на водах Мурманска. Соборную Божественную литургию и молебен перед ковчегом с мощами святого великомученика Георгия Победоносца возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в сослужении епископа Североморского и Умбского Тарасия и духовенства митрополии.

В этот же день к 14.00 ковчег будет доставлен в Свято-Андреевский морской кафедральный собор Североморска и штаб Северного флота. Молебен перед ковчегом с мощами святого великомученика Георгия Победоносца возглавит епископ Североморский и Умбский Тарасий в сослужении духовенства Североморской епархии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 8 августа, во вторник, с 8.30 до 17.00 ковчег с мощами будет размещён в Свято-Вознесенском кафедральном соборе г. Мончегорска. Божественную литургию и молебен возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в сослужении духовенства Мурманской епархии.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25477&page=1