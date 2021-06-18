В Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь вернулся свет

В Мурманской области восстановлено электроснабжение в Свято-Троицком Трифонов Печенгском мужском монастыре. Причиной отключения света стал скачок напряжения в электросети.

На сегодняшний день в мужском монастыре проживают 8 монахов и 12 сотрудников. За решением проблемы они обращались в различные инстанции, а также опубликовали сообщение в соцсетях, которое зафиксировал Центр управления регионом Мурманской области.

Специалисты ЦУР взяли на контроль решение проблемы монахов, обратились к энергетикам, а также скоординировали их действия.

Работы по восстановлению электроснабжения в Свято-Троицком Трифонов Печенгском мужском монастыре были проведены 16 июня. Контроль за ходом их выполнения вели специалисты ЦУР и генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

«Хочется выразить слова благодарности тем, кто приложил усилия в устранении аварии. В первую очередь это Центр управления регионом, Истомина Алла Павловна и работники, которые занималось устранением поломки. Эта ситуация повторяется уже не первый год, поэтому в этот раз с нами заключат договор электрики, чтобы следить и вовремя обслуживать монастырь. Думаю, что в дальнейшем проблема больше не повторится», – отметил настоятель Свято-Троицкого Трифонов Печенгского мужского монастыря отец Давид.

На период отключения электроснабжения монахи приобрели небольшой дизель-генератор, который помог обеспечить работу морозильников с продуктами. Оказалось, что с данной проблемой они сталкиваются уже несколько лет подряд.