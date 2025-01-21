В связи с аномальными погодными условиями в муниципалитетах Мурманской области продлён режим повышенной готовности

Вчера в рамках повестки оперативного совещания в правительстве региона о ликвидации последствий температурных «качелей» доложила заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алла Истомина, а также руководители муниципалитетов региона.

Так, на прошедшей неделе в связи с резким температурными перепадами, дождями и сильной гололедицей уборка территорий муниципальных образований осуществлялась в усиленном режиме. Особое внимание уделялось очистке и вывозу мокрого снега с проезжей части и тротуаров, остановочных комплексов и подходов к пешеходным переходам, а также устранению скользкости.

Всего по области за прошедшую неделю вывезено более 110 тысяч м³ снега, использовано свыше 5 тысяч м³ противогололёдных материалов.

От снега и наледи очищено 950 муниципальных лестниц, 2255 подъездов к контейнерным площадкам. Управляющими организациями выполнена уборка 2518 придомовых территорий, 1757 кровель и козырьков входных групп подъездов.

Для выполнения работ по уборке улиц и дорог привлекалось 287 единиц техники, для расчистки придомовых территорий – 235 единиц.

Отдельно Алла Истомина пояснила ситуацию с перебоями вывоза твёрдых коммунальных отходов.

«По-вашему, Андрей Владимирович, поручению региональный оператор произведёт перерасчёт платы за оказание коммунальной услуги по адресам, где был допущены срывы графика вывоза ТКО по вине АО «Ситиматик». Практика будет продолжена и далее при выявлении таких фактов», – сказала она.

Что касается текущей погодной ситуации, все силы и средства привлечены для борьбы с последствиями обильного снегопада. По данным оперативной сводки за неполные сутки только по Мурманску выпало 23% от месячной нормы осадков.

«Мы проходим этот зимний сезон в условиях повышенной нагрузки на Управление дорожного хозяйства и подрядчиков по уборке дорог. Дело не только в количестве осадков, но и в погодных условиях. Температурные амплитуды и многократный переход температурных значений «через ноль» не позволяли ликвидировать зимнюю скользкость с помощью противогололёдных материалов. В таких условиях происходит таяние снежных масс, после чего песок оседает, а осадки, которые выпадают в виде дождя, за счёт сильного ветра мгновенно формируют глянец сверху. То есть классическая песко-соляная смесь не удерживает улично-дорожную сеть от формирования гололедицы. Оттепель сменилась сильнейшим снегопадом. За ночь выпало 23% месячной нормы осадков, метель продолжается. Техника УДХ оказывает поддержку автотранспортным предприятиям в случае заторов на дорогах. Сейчас мы сконцентрируем силы по уборке на основных магистралях, после чего перейдём на второстепенные дороги. Особое внимание уделим обработке подъёмов и спусков. Поручил Управлению дорожного хозяйства привлекать дополнительную технику к очистке улиц», – рассказал глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

В Североморске с начала введения режима повышенной готовности для уборки и посыпки улично-дорожной сети привлечено 21 специальное транспортное средство и 17 работников. На расчистку и подсыпку придомовых территорий управляющими организациями привлечено 132 работника, задействовано 15 единиц техники.

«Работа организована в три смены. С дорог и улиц вывезено 5300 м³ снега, израсходовано 180 м³ песко-соляной смеси. Дороги местного значения находятся в нормативном состоянии. С придомовых территорий вывезено 3670 м³ снега, израсходовано 23 м³ песка. Вывоз ТКО в Североморске производится в штатном режиме. Уборка территории контейнерных площадок производилась по мере необходимости. За минувшую неделю очищено 27 скатных кровель МКД. Очистка скатных кровель многоквартирных домов проводится как силами УК, так и привлечёнными бригадами», – рассказал глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

Управляющие компании, а также подрядные организации, задействованные на уборке улично-дорожной сети и объектов благоустройства в ЗАТО Александровск, также были переведены в усиленный режим работы.

«На уборке улично-дорожной сети было задействовано 20 рабочих, 25 единиц техники. Распределено более 105 м³ песка, вывезено более 2 тысяч м³ снега. На уборке дворовых территорий и очистке скатных кровель было задействовано 77 человек, на очистке и посыпке скверов – 25 работников», – рассказал глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, глава ЗАТО Александровск сообщил, что срывов вывоза мусора из-за невозможности проезда зафиксировано не было, все подъездные пути к контейнерным площадкам прочищены. Сбои были связаны с парковкой личного автотранспорта жителей у мусорокамер.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/