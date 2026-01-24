Марина Табейкина: наша жизнь состоит из минусов и плюсов, или Как принимать правильные решенияКошелёк: цены на плодоовощную продукцию упорно ползут вверх
В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях «Россетей», в Мурманской области введён режим повышенной готовности

Из-за серьёзного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займёт не менее суток. Тепло уже подаётся в дома, котельные работают стабильно. Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями.

Сегодня утром губернатор Мурманской области провёл заседание оперативного штаба, во время которого о ходе работ доложили руководители «Россетей», организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований.

Как сообщает vk.com/murman_sever, «временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться.

Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты».

- Прошу жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам, - обратился Андрей Чибис, глава региона к северянам. - Все аварийные и оперативные службы работают в усиленном, круглосуточном режиме. «Россетям» поручено мобилизовать все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления линий электропередачи.

Мурманский оперативный штаб просит жителей региона по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети. Режим энергосбережения позволит снизить нагрузку на сети и ускорить восстановление стабильного электроснабжения.

***

Напоминаем, что по вопросам отсутствия коммунальных услуг необходимо обращаться на Единую региональную горячую линию ЖКХ. Позвонить по номерам: 0051 или 8-800-444-00-51 можно круглосуточно.

Сообщения принимают операторы, а если все линии заняты – голосовой помощник.

После обработки заявка мгновенно направляется исполнителю, который устранит проблему в установленные законом сроки. Оператор обязательно перезванивает заявителю, чтобы лично подтвердить качество работы. Только после этого заявка снимается с контроля.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456244029

