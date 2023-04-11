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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 17:00

В связи с комплексными нарушениями законодательства 16 УК в Мурманской области не продлили лицензии на осуществление деятельности

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в марте 2023 года началась процедура продления лицензий управляющих организаций, которые осуществляют свою деятельность более пяти лет. Об этом вчера на оперативном совещании сообщила министр Государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова. Она пояснила, что оценка работы УК проводится комплексно.

На данный момент в продлении лицензии отказано 16 УК из 82. Основной причиной отзыва лицензии стало наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, также, например, были выявлены нарушения в размещении информации в ГИС ЖКХ и отсутствие квалификационного аттестата у руководителя.

Получившие отказ УК должны работать со своим фондом до 1 июня 2023 года. К этой дате собственники помещений могут на общем собрании принять решение о выборе другой управляющей организации или иного способа управления - в виде ТСЖ, ТСН.

Как сообщает региональное Министерство Государственного жилищного и строительного надзора, сами организации могут заново пройти процесс лицензирования и повторно вынести вопрос о своем управлении каждым конкретным домом на общее собрание собственников помещений. В случае отсутствия действий со стороны собственников или УК решение о назначение управляющей организации будет принимать муниципалитет.

«В отношении управляющих компаний нужно действовать жёстко, предметно, в строгом соответствии с законом. При замене управляющих компаний должны быть проведены все предусмотренные законодательством процедуры. До завершения этого периода необходимо тщательно контролировать, чтобы управляющими компаниями выполнялись все обязательства перед жильцами. Пусть чётко понимают, что региональное правительство совместно с правоохранительными органами будет внимательно следить за тем, как они завершают работу и что делают с теми деньгами, которые платят люди, - подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

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