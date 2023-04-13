Мурманская область. Арктика (16+)13.04.23 11:30
В связи с переездом отделение МФЦ по Ковдорскому округу будет закрыто для приема посетителей с 29 апреля по 3 мая
Его сотрудники вернутся к привычному режиму работы 4 мая.
«Переезд связан с закрытием городского Дворца культуры на капитальный ремонт. Уже в конце года обновленный МФЦ откроет свои двери для ковдорчан в новом здании в центре города, приобретенном для учреждения», – сообщила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.
Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, с 4 мая специалисты многофункционального центра начнут осуществлять приём населения в помещении, расположенном по адресу: г.Ковдор, ул. Кирова, 10. На временной площадке МФЦ будет доступен весь спектр услуг.
Время работы отделения на период переезда: 28 апреля - с 8.00 до 16.00; 29 апреля – 3 мая – нерабочие дни.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
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Последние комментарии
Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
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