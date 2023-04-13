В связи с переездом отделение МФЦ по Ковдорскому округу будет закрыто для приема посетителей с 29 апреля по 3 мая

Его сотрудники вернутся к привычному режиму работы 4 мая.

«Переезд связан с закрытием городского Дворца культуры на капитальный ремонт. Уже в конце года обновленный МФЦ откроет свои двери для ковдорчан в новом здании в центре города, приобретенном для учреждения», – сообщила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, с 4 мая специалисты многофункционального центра начнут осуществлять приём населения в помещении, расположенном по адресу: г.Ковдор, ул. Кирова, 10. На временной площадке МФЦ будет доступен весь спектр услуг.

Время работы отделения на период переезда: 28 апреля - с 8.00 до 16.00; 29 апреля – 3 мая – нерабочие дни.

Фото: https://gov-murman.ru