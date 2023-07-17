В связи с переездом Ревдинский участок мурманского филиала «АтомЭнергоСбыт» откроется по новому адресу

17 июля участок откроется по новому адресу: в пгт. Ревда: ул. Кузина, 6 и будет работать по обычному графику: пн.-пт. - с 9.00 до 17.00.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, для решения всех вопросов по услугам электроснабжения, обращения с ТКО и взносам на капитальный ремонт можно связаться со специалистами участка, используя следующие каналы связи:

«горячую линию» по тел. +7 (8152) 692-555 (пн.-чт. - 800-1800; пт. – 8.00-17.00; без перерыва; сб., вс. - выходной);

электронные сервисы: мобильное приложение и личный кабинет;

месседжеры: WhatsApp, Viber +7 951 321 08 95;

электронную почту: voprosgp@murmansk.atomsbt.ru;

направить обращение через официальный atomsbt.ru.

Фото: https://vk.com/atomenergosbyt?z=photo-138337102_457243360%2Falbum-138337102_00%2Frev