В связи с проведением капитального ремонта фасадов многоквартирных домов ряд муралов будет демонтирован

Демонтаж отдельных муралов связан с проведением капитального ремонта фасадов. Эти работы необходимы для обеспечения безопасности и продления срока эксплуатации жилых домов.

Работы по ремонту фасадов запланированы по следующим адресам: ул. Лобова, 37; ул. Нахимова, 11а (ул. Лобова, 36); ул. Лобова, 43; ул. Лобова, 43, корп. 3; ул. Нахимова, 29; ул. Привокзальная, 2; ул. Сафонова, 22/33.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, муралы никогда не рассматривались как альтернатива капитальному ремонту. Напротив, они помогали обратить внимание на необходимость комплексного обновления городской среды.

При этом развитие уличного искусства в Мурманске продолжается. В рамках Арктического фестиваля паблик-арта «РОСТ» ежегодно появляются новые монументальные художественные оформления, которые становятся частью городской среды.

Фестиваль паблик-арта «РОСТ» изначально появился именно в районе Роста. Его задача заключалась не только в создании художественных объектов, но в том, чтобы привлечь внимание к городской среде района, в том числе к состоянию многоквартирных домов и их фасадов.

За пять лет проведения фестиваля создано 69 арт-объектов. В 2026 году город украсили 12 новых монументальных оформлений, дополнивших общественные пространства Мурманска.

Также важно подчеркнуть, что сохранение мурала «Прекрасное ветхое» по адресу ул. Лобова, 43 в первоначальном виде невозможно без утраты его основной художественной идеи.

«Концепция автора была построена именно на контрасте между фактурой ветхой стены и изображением, которое воспринималось как своеобразный художественный «стикер», появившийся поверх существующей среды. Перенос или повторное нанесение изображения не позволят сохранить первоначальный замысел художника», — комментирует Мария Михайленко, организатор и куратор фестиваля «РОСТ».

К сожалению, северные климатические условия оказывают значительное влияние на сохранность уличных художественных объектов. Поэтому особенно ценно время, в течение которого работа радовала жителей и гостей города.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572044/#&gid=1&pid=3