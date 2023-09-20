В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона напоминает о необходимости соблюдая мер безопасности на дорогах. Из-за вероятности образования гололёда рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами, а также от выезда за пределы населенных пунктов.

Северян просят быть предельно внимательными на дороге, выбирать скоростной режим с учётом погодных и дорожных условий. В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекции региона напоминает о необходимости соблюдая мер безопасности на дорогах. Скорость транспортного средства должна обеспечить возможность постоянного контроля за движением, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Кроме того, водителей просят воздержаться от поездок, не связанных с острой необходимостью, особенно это касается водителей, которые имеют небольшой стаж вождения в неблагоприятных погодных условиях.

Пешеходам также следует проявлять особую осторожность на дороге. Переходить проезжую часть следует только в установленном месте и с соблюдением всех мер и правил безопасности.

В тёмное время суток пешим участникам дорожного движения необходимо обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы, необходимо при переходе проезжей части снять капюшон и убрать гаджеты.

В Госавтоинспекции акцентируют, что только от правильных действий участников дорожного движения зависит безопасность. Необходимо уважать и беречь тех, кто находится рядом с вами.