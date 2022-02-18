В связи с усилившимися снегопадами в Мурманске объявлен режим повышенной готовности

Администрацией Мурманска принято решение о введении с 18 февраля 2022 года режима повышенной готовности в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом. Для выполнения снегоуборочных работ юридическим лицам, организациям и предприятиям рекомендовано мобилизовать силы и средства по очистке от снега придомовых и подведомственных территорий.

Между тем, ежедневная уборка проходит в усиленном режиме. За минувшие сутки с улиц города вывезено 9800 кубометров снега, а на посыпку дорог и тротуаров использовано 150 кубометров пескосоляной смеси. Снегоуборочные мероприятия осуществляются в круглосуточном режиме. Так, к работам днем привлечены 127 единиц техники, а в ночь уборка проходила силами 108 коммунальными машинами.

Вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на контроле министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440490/#&gid=1&pid=1