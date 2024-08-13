В связи с установлением пожароопасного сезона лесными инспекторами увеличено количество патрулирований земель государственного лесного фонда - Артём Долгов

Вчера на оперативном совещании заместитель губернатора Артём Долгов доложил губернатору Андрею Чибису о текущей лесопожарной обстановке на территории Мурманской области. Как отметил вице-губернатор, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 54 пожара на землях лесного фонда на общей площади 196,01 га.

Средняя площадь одного пожара составляет 3,62 га. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствовала. На землях иных категорий в текущем году ликвидировано 36 пожаров на общей площади 25,9 га.

«В настоящее время на территории субъекта действуют семь природных пожаров. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в районе Ура-Губы. Возгорания также зафиксированы в Кольском районе и Печенгском муниципальном округе. По предварительным данным большая часть пожаров в лесу произошла по вине человека», – подчеркнул Артем Долгов.

О текущей пожарной обстановке в лесах региона и предпринимаемых мерах Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области еженедельно докладывает на заседании штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в СЗФО, проводимом Департаментом лесного хозяйства по СЗФО.

В целях предупреждения возникновения пожаров приняты следующие меры приказами Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: в регионе с 22 июля по 25 августа включительно введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Кроме того, с 8 августа введён режим повышенной готовности на территории Мурманской области.

«В связи с установлением пожароопасного сезона лесными инспекторами увеличено количество патрулирований земель государственного лесного фонда, обеспечено постоянное присутствие лесных инспекторов на подведомственной территории. Государственными лесными инспекторами при проведении патрулирования лесов особое внимание уделяется противопожарному информированию: распространяются агитационные материалы, проведено почти 11 тысяч профилактических бесед с населением, установлены информационные стенды, используются современные технологии для мониторинга лесных территорий. Всё это направленно на снижение рисков возникновения пожаров», – рассказал вице-губернатор.

В настоящее время в целях раннего обнаружения лесных пожаров на территориях региона, подверженных наибольшей горимости, установлено 20 видеокамер. Проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и выявление правонарушений в области пожарной безопасности в лесах Мурманской области в период пожароопасного сезона 2024 года. Выполняются мероприятия по противопожарному обустройству лесов.

В рамках противопожарной информационной кампании «Останови огонь!» в соответствии с разработанным планом организованы лекции на соответствующую тематику в образовательных учреждениях области. Проводятся мероприятия в рамках федеральной профилактической акции «Чистый лес – территория без огня».

«Пожарные-десантники Мурманской базы авиационной охраны лесов всегда стремятся к совершенствованию своих навыков. Сотрудники регулярно обучаются и отрабатывают различные сценарии, включая спуски с вертолётов и высотных зданий, показывая высокий уровень профессионализма и готовности к действию в экстремальных условиях», – отметил Артём Долгов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах КоАП РФ предусмотрено административное наказание:

- для граждан в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей;

- для должностных лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей;

- для юридических лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 100 до 400 тысяч рублей.

Лица, виновные в возникновении лесного пожара, несут ответственность, предусмотренную статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Каждый раз, когда вы разводите костёр не по правилам, вы ставите под угрозу не только своё спокойствие, но и жизнь других людей, а также экосистему в целом. Призываю всех соблюдать правила пожарной безопасности, заботиться о природе и проявлять сознательность. Только совместными усилиями мы сможем сохранить красоту и безопасность наших лесов для будущих поколений», – заключил заместитель губернатора.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области незамедлительно звоните по телефонам: единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112; «прямая линия» лесной охраны – 8 (800) 100-94-00; региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области – 8 (911) 338-61-31.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/