В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели проект закона, который в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной, вводит понятие «сельский туризм».

Он предусматривает посещение сельской местности и малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек. Цель – отдых и приобщение к традиционному укладу жизни, знакомство с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и участие в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды. Предполагается и возможность предоставления экскурсионных услуг, временного размещения, организации досуга.

В связи с введением нового направления туристической деятельности уточняются полномочия профильного регионального комитета в части реализации мер, направленных на поддержку приоритетных направлений развития сельского туризма в области.

Комитет рекомендовал Думе законопроект к принятию в первом чтении и окончательной редакции.