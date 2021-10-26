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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.21 11:00

В связи с введением нового направления туристической деятельности уточняются полномочия профильного регионального комитета

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели проект закона, который в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной, вводит понятие «сельский туризм».

Он предусматривает посещение сельской местности и малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек. Цель – отдых и приобщение к традиционному укладу жизни, знакомство с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и участие в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды. Предполагается и возможность предоставления экскурсионных услуг, временного размещения, организации досуга.

В связи с введением нового направления туристической деятельности уточняются полномочия профильного регионального комитета в части реализации мер, направленных на поддержку приоритетных направлений развития сельского туризма в области.

Комитет рекомендовал Думе законопроект к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

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