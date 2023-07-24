В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Мурманской области секвестируют компенсацию отдельным категориям медработников

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации с 30 июня в Мурманской области отменён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. С учётом значительного снижения рисков заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также снижения интенсивности эпидемиологического процесса принято решение об отмене с 1 октября текущего года выплат компенсационного характера отдельным работникам медицинских организаций.

На уровень заработной платы медицинских работников отмена данной выплаты существенно не повлияет. По данным Росстата среднемесячная заработная плата за 2022 год врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях Мурманской области составила более 134 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – около 70 тысяч рублей. По фактически начисленной в 2022 году заработной плате указанных категорий медработников Мурманская область занимает 11 место среди 85 субъектов Российской Федерации и 3 место в Северо-Западном федеральный округе. За 6 месяцев текущего года среднемесячная заработная плата врачей выросла на 5,8%, среднего медицинского персонала – на 7,4%.

В Мурманской области действует целая система мер социальной поддержки медицинских работников, принимаемых правительством региона для привлечения специалистов в здравоохранение региона и повышения уровня их заработной платы: 20% надбавка к заработной плате молодым специалистам, материальная помощь к отпуску и ежегодная материальная помощь; 25% к заработной плате специалистам, работающим в сельской местности; установление минимального уровня заработной платы по отдельным должностям первичного звена, скорой медицинской помощи, стационарной помощи; выплата медицинским работникам «полярных надбавок» в полном размере с первого дня трудоустройства.

Работа по сохранению и увеличению сложившегося уровня заработной платы медицинских работников будет продолжена и в дальнейшем.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, постановление об отмене компенсационных выплат в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 согласовано Мурманской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и соответствует требованиям действующего законодательства.

Фото: https://gov-murman.ru