В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста

По данным Минтруда РФ, доля граждан старше 55 лет в 2024 году достигла 30%, что является максимальным показателем в современной истории. Об этом говорится в Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, которую разработал и представил на общественное обсуждение Минтруд.

По мнению экспертов, опрошенных «Российской газетой», основной вызов заключается в том, чтобы трансформировать процесс старения населения из демографической проблемы в ресурс для общества и экономики.

В самой стратегии, в частности, отмечается, что современное социально-экономическое развитие страны сопровождается постепенным старением населения, выражающимся в увеличении абсолютной численности и доли граждан старшего поколения. Если на начало 1990 года доля граждан 55 лет и старше составляла 21,1 процента, то в 2015 году - уже 27,3 процента, в 2020 году - 29,4 процента, а в 2024 году - 30 процентов.

До 2019 года наблюдалось увеличение абсолютной численности граждан старше трудоспособного возраста: с 1 января 2016 года по 1 января 2019 года численность данной возрастной группы выросла с 36 миллионов человек до 38,2 миллиона человек. Постепенное повышение пенсионного возраста с января 2019 года и пандемия коронавируса временно прервали этот тренд, и на 1 января 2024 года численность граждан старше трудоспособного возраста составила 34,6 миллиона человек.

Аналогичная динамика характерна и для доли граждан старше трудоспособного возраста в населении страны: наблюдалось увеличение значений этого показателя с 24,5 процента в 2016 году до 25,8 процента в 2019 году, затем снижение до 23,7 процента на начало 2024 года.

По данным среднего варианта прогноза Росстата, с учётом продолжающегося повышения пенсионного возраста к 2030 году доля граждан старше трудоспособного возраста в России снизится до 23 процентов, а численность граждан старше трудоспособного возраста сократится до 32,9 миллиона человек.

При этом сохраняется гендерная диспропорция в населении старших возрастов: на начало 2024 года на 1000 мужчин в возрасте 65 лет и старше приходилось 1869 женщин в возрасте 65 лет и старше. Как следствие, в населении старших возрастов высока доля одиноко проживающих женщин.

Растёт ожидаемая продолжительность жизни при рождении - с 71,87 года в 2016 году до 73,41 года в 2023 году. Обозначенная тенденция была сдержана коронавирусной пандемией, в ходе которой данный показатель снижался более чем на три года, но с 2022 года начался новый этап роста.

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет также растёт, хотя снижалась в период пандемии: за 2016-2019 годы она выросла у мужчин с 16,1 года до 16,9 года, а у женщин - с 21,6 до 22,2 года, затем сокращалась в 2020-2021 годы и достигла в 2022 году 16,7 года у мужчин и 21,9 года у женщин.

«В связи со старением населения в Российской Федерации увеличивается демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста. Если в 2016 году на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 413 человек старше трудоспособного возраста, то на начало 2024 года - 471 человек», - отмечается в стратегии.

Основной вызов заключается в том, чтобы трансформировать процесс старения населения из демографической проблемы в ресурс для общества и экономики

«Важнейшая составляющая стратегии - это пенсионная реформа, учитывающая влияние повышения пенсионного возраста и пандемии COVID-19. Также документ обращает внимание на гендерные диспропорции среди старшего населения, требующие дополнительных мер для обеспечения здоровья и благополучия пожилых женщин. Увеличение продолжительности жизни - это позитивный фактор, который требует расширения ресурсов для поддержания здоровья и благополучия пожилых граждан. В конечном итоге успех реализации этой стратегии будет зависеть от эффективной межведомственной координации, а также активного вовлечения общественных организаций и системной работы на местах рядом с людьми», - отметил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев подчеркивает: «Старение населения в России характеризуется увеличением доли пожилых людей и сокращением численности трудоспособного населения. Демографическая нагрузка на трудоспособное население растёт. Это создает серьезные вызовы для социальной и экономической систем, включая обеспечение пенсий, медицинской помощи и социальных услуг. Задействование пожилых людей в экономике становится ключевым направлением политики. Согласно прогнозам ОЭСР, к 2050 году один из шести работников в мире будет старше 65 лет. В России уже ведётся работа по повышению занятости среди старших возрастных групп: в 2023 году профессиональное обучение прошли более 69 тысяч граждан старше 50 лет, из которых 58,5 тысячи были трудоустроены. Однако масштабы таких программ остаются ограниченными, и лишь небольшой процент пожилых людей активно участвует в экономической жизни».

Для увеличения экономической активности пожилых граждан необходимы гибкие условия занятости, включая временные, дистанционные и надомные форматы работы, считает юрист. Важную роль играют образовательные программы, направленные на освоение новых профессий и повышение цифровой грамотности. В 2023 году навыкам компьютерной грамотности обучились 186,9 тысячи пожилых граждан, но значительная часть населения остаётся уязвимой к цифровому неравенству.

«Основной вызов заключается в том, чтобы трансформировать процесс старения населения из демографической проблемы в ресурс для общества и экономики. Успех этих усилий зависит от того, насколько эффективно будут реализованы меры, предусмотренные Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, включая развитие инфраструктуры, здравоохранения и программ обучения», - добавил эксперт.

По словам руководителя оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексея Неживого, Россию ждёт платформенная и цифровая трансформация экономики. «Платформа - электронная программа, искусственный интеллект, который заменяет и отдел кадров, и среднее управляющее звено. Однако, чтобы пользоваться этими благами и активно участвовать в экономической деятельности в эпоху платформенных решений, надо хорошо разбираться в компьютерах и различных программах. Помимо узкой технической или гуманитарной специализации, важно обладать ещё специализацией в IT. При платформенной экономике пожилые люди с их огромным опытом в рамках своей трудовой специализации будут востребованы. Более того, поскольку нас ждет эпоха роботизации, специальности тоже трансформируются в сферу управления и творческого направления, где не надо прилагать физических сил. И тут у старшего поколения есть плюсы: богатый опыт трудовой деятельности и высокая ответственность. Может быть, пенсионеры не так оперативны при ответе на какие-то запросы, но зато более обязательны. И если берут на себя задачу, то, как правило, решают её», - считает эксперт.

Судя по проекту стратегии, немаловажную роль здесь начинает играть содействие занятости и иной деятельности, способной принести пожилому гражданину доход.

«Экономическая устойчивость и достойная жизнь в старшем возрасте складываются из нескольких составляющих: пенсионного обеспечения, мер социальной защиты, наличия занятости и уровня оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности, ренты, процентов по банковским вкладам, сбережений», – перечисляется в материалах Минтруда

Одна из причин таких перечислений и выводов на поверхности. Среднемесячный размер пенсий в стране все больше отстает от стремительно растущей средней по экономике зарплаты.

Как пояснила «НГ» депутат Госдумы Оксана Дмитриева, которая в своих выступлениях уделяет повышенное внимание проблемам пенсионеров, относительный размер пенсий (отношение средней пенсии к средней заработной плате) сейчас находится на одном из самых низких уровней. И это соотношение, по прогнозу депутата, скорее всего будет ухудшаться и дальше.