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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.23 15:00

В Сыктывкаре прошла 64-я конференция ПАСЗР: в масштабном мероприятии приняли участие делегаты из 11 субъектов страны

Пленарное заседание вёл председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. В повестку дня конференции вошли порядка 30 вопросов, которые посвящены социально значимым темам, а также бюджетному, административному, пенсионному законодательству, туристской деятельности, экологии и культуре.

В частности, парламентарии поддержали инициативу Мурманской областной Думы об увеличении размеров ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства 1 группы, инвалидами I группы и другими нетрудоспособными гражданами. Решено направить в федеральные органы власти соответствующее обращение. В нём отмечено, что компенсационные выплаты и ежемесячные выплаты родителям или попечителям детей-инвалидов сейчас составляют 10 тысяч рублей, их размер последний раз корректировался в 2019 году. Иным лицам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, размер выплат – 1200 рублей – не менялся с 2008 года. При этом индексация этого вида соцподдержки законодательно не предусмотрена. Парламентарии Северо-Запада просят федеральных законодателей инициировать разработку проекта правового акта, предусматривающего увеличение размеров данных компенсационных выплат.

Законодатели Санкт-Петербурга предложили внести изменения в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и продлить возможность получения пособия до достижения ребенком возраста 18 лет. Законодатели подчеркнули, что зачастую дети в возрасте от семнадцати до восемнадцати лет продолжают обучение в образовательных организациях и тем самым сохраняют материально зависимое положение от родителей, которые, в свою очередь, продолжают выполнять обязанности по их воспитанию и содержанию. Конференция ПАСЗР инициативу коллег поддержала.

Кроме этого, принято обращение в правительство Российской Федерации по вопросу разработки и принятия дополнительных мер, позволяющих органам контроля и надзора своевременно пресекать реализацию запрещенной к продаже несовершеннолетним никотинсодержащей продукции. Парламентарии Северо-Запада выразили серьёзную озабоченность, что, несмотря на принятые законодательные ограничения и проводимые профилактические меры, среди несовершеннолетних растёт количество употребляющих никотинсодержащую продукцию. Дети и подростки приобретают данную продукцию как в сети «Интернет», так и в торговых точках. Недобросовестные предприниматели уклоняются от ответственности за реализацию никотинсодержащей продукции детям, используя одну из значимых антикризисных мер – мораторий на плановые проверки бизнеса.  Нельзя отрицать, что запрет на контрольные и надзорные мероприятия помогает бизнесу пережить нелегкие времена. Однако имеются множественные факты в субъектах Российской Федерации, указывающие на нарушение отдельными предпринимателями действующего законодательства.

Также Конференцией ПАСЗР принято обращение в федеральный центр с просьбой об освобождении местных бюджетов муниципальных образований от платы за оказание услуги по обращению с ТКО в отношении пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Отмечалось, что в Мурманской области региональный оператор по обращению с ТКО в случае поступления информации об отсутствии проживающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной или государственной собственности, начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО не производит. Предлагается распространить данное правило на все районы Крайнего Севера.

– Подошёл к концу ещё один год работы нашей Парламентской Ассоциации, команды опытных профессионалов, единомышленников, людей с активной гражданской позицией. Подводя итог, могу сказать, всё, что было запланировано, реализовано. Готовность работать сообща и отстаивать интересы избирателей, любовь к родной земле объединяет всех нас, парламентариев Северо-Запада, – прокомментировал итоги конференции ПАСЗР Сергей Дубовой.   – Сегодня жизнь ставит перед законодательной властью новые непростые задачи, от решения которых во многом зависит успешное развитие каждого из регионов. Уверен, мы с ними справимся!

Следующую 65-ю конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада России решено провести летом 2024 года в Пскове. В течение следующего года ПАСЗР будет возглавлять парламент Республики Карелия.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/33f/tka5xdl2t9s0zks8whxbjcgkegbovpfd.JPG

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