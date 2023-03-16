В Сыктывкаре прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму

В центре внимания – повышение роли музеев в воспитании гражданственности и патриотизма, и изменения в статью 12 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отмечалось, что при предоставлении федеральных субсидий на ремонт таких объектов необходимо предусмотреть приоритет для зданий, в которых располагаются региональные или муниципальные музеи. По мнению авторов инициативы, это будет способствовать сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, более активному вовлечению их в туристскую деятельность.

Парламентарии поддержали ряд обращений ПАСЗР к федеральному центру. Среди них - внесение изменений в порядок передачи государству археологических предметов, обнаруженных в результате проведения изыскательных, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ, обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия народов России после проведения на них комплекса ремонтно-реставрационных работ.

Кроме того, участники заседания обсудили опыт коллег из Санкт-Петербурга и Калининградской области по развитию внутреннего и въездного туризма.

Очередное заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму решено провести в начале октября на базе Новгородской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27322/