В СЗФО максимальное среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов в Мурманской области

Рыбная отрасль играет значительную роль в продовольственном комплексе страны и является важным источником обеспечения населения продуктами питания.

Как сообщает Мурманскстат, по данным Федерального агентства по рыболовству, улов рыбаков федерального округа в 2023 году составил 1,1 миллиона тонн. По сути, каждая пятая тонна рыбы и других водных биоресурсов в России выловлена рыбаками северо-запада.

Предприятиями СЗФО в прошлом году произведено 122 тысячи тонн свежей или охлаждённой рыбы, а также свыше миллиона тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков. Это примерно на уровне 2022 года.

Среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов в Северо-Западном федеральном округе в 2023 году составило 17,3 килограмма. При этом максимальное потребление (22,5 кг) отмечено в Мурманской области, минимальное (14,1 кг) – в Ленинградской области.

Фото: https://vk.com/im?peers=3269974_c3_c8&sel=63726350&z=photo-188169427_457240924%2Fwall-188169427_2185