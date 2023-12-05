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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 14:00

В СЗФО на 43% за год вырос спрос на рабочие специальности

Чтобы запустить создание полноценного резюме достаточно выбрать профессию для поиска. Далее можно оставить информацию о желаемой зарплате, уровне образования, основных навыках и опыте работы (при его наличии). Поиск можно продолжить и без указания опыта: некоторые работодатели готовы принять на работу сотрудника без практики и обучить его самостоятельно.

По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, количество вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в регионах СЗФО в 2023 году на 43% превысило показатели прошлого года. На фоне высокого спроса hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов.

Эта категория специалистов – самая востребованная у работодателей региона, на «Рабочий персонал» приходится 18% всех вакансий. При этом соискателей не хватает, чтобы полностью закрыть потребность компаний в «синих воротничках»: на одну активную вакансию приходится всего 2,4 резюме (ещё год назад было 4,3) при норме не менее 4,0. 

«Чтобы компании могли эффективнее закрывать вакансии персонала, а сами соискатели могли быстрее трудоустраиваться, платформа hh.ru упростила поиск работы для «синих воротничков» — с помощью ответов на несколько вопросов автоматически сгенерируется полноценное резюме и будут предложены наиболее подходящие вакансии. Теперь, даже если у соискателя нет опубликованного на hh.ru резюме, система сама задаст ключевые вопросы, ответы на которые помогут ему рассказать о себе работодателям и подобрать вакансии, максимально отвечающие запросу на поиск работы», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в СЗФО.

Чтобы запустить создание полноценного резюме достаточно выбрать профессию для поиска. Далее можно оставить информацию о желаемой зарплате, уровне образования, основных навыках и опыте работы (при его наличии). Поиск можно продолжить и без указания опыта: некоторые работодатели готовы принять на работу сотрудника без практики и обучить его самостоятельно. Отвечая на вопросы, в большинстве случаев соискателю не придётся вручную писать ответ: достаточно выбрать свой вариант из предложенных или воспользоваться ключевыми словами, которые подсказывает система (фото 2 и 3). Так, буквально накликивая, можно заполнить все разделы, в том числе графу навыков. 

В краткой анкете соискателя также попросят оставить свои контакты для связи и определить регион поиска. Некоторые поля (образование, навыки и т.п.) можно не заполнять, но если сразу внести базовые сведения о себе, работодатель увидит необходимую информацию, и соискатель быстрее сможет найти то, что ищет. После создания полноценного резюме в пару кликов достаточно нажать кнопку «Подходящие вакансии» и начать поиск работы. Новая опция доступна всем соискателям всех профессий, имеющим профиль или вновь регистрирующимся на hh.ru. Созданное резюме сохранится, и его можно будет использовать для откликов на следующие вакансии. Любые изменения можно вносить в любой момент.

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