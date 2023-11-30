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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.23 12:00

В СЗФО на 60% вырос спрос на инхаус-юристов

С начала 2023 года число вакансий для инхаус-юристов выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самую большую заинтересованность в специалистах проявили работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На эти регионы приходится более 40% от всего объёма предложений по стране, следует из исследования hh.ru и Legal to Business.

С начала 2023 года число вакансий для инхаус-юристов выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самую большую заинтересованность в специалистах проявили работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На эти регионы приходится более 40% от всего объёма предложений по стране, следует из исследования hh.ru и Legal to Business. 

Количество вакансий для инхаус-юристов (от англ. «in-house» — «внутри компании». Юрист, работающий во внутренних правовых департаментах компаний. – Ред.) в Северо-Западном федеральном округе в 2023 году выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Больше всего предложений о работе (74% от общего числа подобных вакансий) поступило в Санкт-Петербурге, а прирост вакансий за год составил 70%. Второе место — у Калининградской области (доля – 7%, прирост – 95%), замыкает тройку Вологодская область (доля – 5%, падение спроса – 11%). В пятерку также входят Ленинградская область (прирост - 80%) и Архангельская область (прирост – 37%), каждая из которых генерирует по 3% от общего числа вакансий. Самый большой всплеск спроса на инхаус-юристов — +229% авторы исследования зафиксировали в Пскове.

Рыночный диапазон зарплат на Северо-Западе — от 44200 рублей до 92900 рублей, что превышает прошлогодние показатели (50000 рублей – 80460 рублей). При этом аналитика рынка показывает, что лишь 18% практикующих юристов удовлетворены уровнем зарплаты. Разрыв в ожиданиях соискателей и предложениях работодателей по уровню заработной планы составляет более 20 000 рублей в сторону соискательских запросов: в среднем инхаус-юристы в СЗФО запрашивают 70000 рублей.

Рейтинг регионов СЗФО по спросу на инхаус-юристов, 2023:

Регион

Рыночный диапазон

 зарплат, 2023

Рыночный диапазон

зарплат, 2022

Доля вакансий

Прирост

 вакансий за год

Санкт-Петербург

48 207 - 91 954

50 000 - 80 460

74%

70%

Калининградская область

40 000 - 57 471

34 483 - 57 471

7%

95%

Вологодская область

40 230 - 51 724

40 230 - 51 724

5%

-11%

Ленинградская область

40 230 - 68 966

40 230 - 74 713

3%

80%

Архангельская область

45 977 - 64 368

34 483 - 57 471

3%

37%

Мурманская область

51 724 - 74 000

41 379 - 68 966

3%

56%

Псковская область

34 483 - 55 000

33 510 - 51 724

2%

229%

Республика Карелия

45 977 - 57 471

34 483 - 51 724

1%

17%

Новгородская область

35 000 - 60 057

30 500 - 60 000

1%

-2%

Республика Коми

40 805 - 60 920

36 466 - 51 724

1%

-13%

Как показало исследование, работодатели Северо-Западного региона стремятся предложить гибкие и комфортные условия работы для кандидатов, поскольку в ситуации высокой кросс-региональной и кросс-функциональной конкуренции компаниям приходится по-настоящему бороться за хороших специалистов.

«Мы видим, что компании стали на 152% чаще предлагать удаленку для инхаус-юристов, на 154% стало больше вакансий с возможностью гибкого графика, когда работник сам определяет временные «границы» своего рабочего дня. Более того, снизился средний уровень профессионального ценза. Так, на 137% выросло число вакансий для соискателей без опыта. Работодатели стали на 188% чаще приглашать соискателей пройти инхаус-стажировку», — говорит Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Помимо финансовой мотивации компании стараются предлагать кандидатам и ряд льгот, чаще всего, это компенсация мобильной связи или выдача корпоративного номера (есть у 66% компаний по СЗФО), а также ДМС (есть у 64% компаний по СЗФО).

«Роль внутреннего юриста очень важна для роста и развития компаний. Однако нередко заслуги инхаусов остаются в тени успеха своих коллег из других подразделений компании. Поэтому неочевидно дополнительной мотивацией служит и признание профессионального сообщества. Сейчас на рынке критически мало премий и рейтингов для корпоративных юристов, поэтому мы решили это исправить и запустили платформу для обмена опытом и знаниями, а также для признания выдающихся заслуг инхаус-юристов и юридических департаментов», — говорит Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business, соорганизатор премии Legal to Business Awards (наглядно на диаграмме).

В топ отраслей с наибольшим спросом на инхаус-юристов сейчас входят «Строительство» (14% вакансий от всего объема в СЗФО, спрос в этой сфере на данных специалистов за год вырос на 35%), «Финансовый сектор» (13,6% вакансий, рост спроса на 40%), а также ИТ-сфера (13% рабочих мест и +88% новых вакансий по сравнению с 2022 годом). В hh.ru отмечают, что потребность в корпоративных юристах кратно возросла на Северо-Западе у работодателей из сферы электроники и приборостроения (+192 новых рабочих мест), в госорганизациях (+165%), а также в сфере промышленного оборудования (+110%).

«В целом от региона к региону данные по градации спроса в отраслях на инхаус-юристов почти не расходятся. За исключением Петербурга – здесь в топ-5 вместо госсектора (который находится в топе отраслей у остальных регионов СЗФО) по спросу входят работодатели из сферы розничной торговли. Меньше 1% вакансий в этом году для инхаус-юристов разместили работодатели из сферы искусства и культуры, а также лесной промышленности», — продолжает Мария Бузунова.

«Мы видим, как развивается и эволюционирует профессия инхаус-юристов. При росте объема вакансий на рынке видоизменяются и требования к сотрудникам. Многие эксперты отмечают, что сейчас недостаточно быть просто компетентным, требуется также сильная вовлечённость и желание расти», — говорит Светлана Гузь.

Топ отраслей с наибольшей долей вакансий для инхаус-юристов, регионы СЗФО, 2023:

Отрасль

Доля вакансий

Динамика за год

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

14%

35%

Финансовый сектор

13,6%

40%

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

13%

88%

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

6%

46%

Государственные организации

6%

165%

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

6%

192%

Розничная торговля

6%

34%

Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

4%

110%

Продукты питания

4%

12%

Энергетика

3%

81%

Образовательные учреждения

3%

70%

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

3%

54%

Товары народного потребления (непищевые)

2%

-18%

ЖКХ

2%

48%

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

2%

21%

Нефть и газ

2%

108%

Медицина, фармацевтика, аптеки

2%

7%

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