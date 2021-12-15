В СЗФО наблюдается максимальный прирост вахтовых вакансий за последние 2 года - итоги года в области вахты подводит hh.ru

Аналитики hh.ru проанализировали динамику вакансий и резюме на рынке труда в области вахтовой работы в 2021 году и сравнили с допандемийными значениями в аналогичной сфере.

С начала года и по состоянию на середину декабря в целом по стране на сферу вахты приходится порядка 6% от всего объёма работных предложений или более 475 тысяч вахтовых вакансий. По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на вахтовых работников у российских компаний вырос на 43%.

География работодателей и соискателей

По итогам года наибольший спрос на вахтовых работников испытывают работодатели Башкортостана и Москвы (по 6% в каждом регионе от всего объема вахтовых вакансий с начала 2021 года). В списке также Красноярский край и Иркутская область (по 5%), Свердловская область, Татарстан, Челябинская, Тюменская и Московская области (по 3%) и Омская область (2%).

При этом в этих же регионах наблюдается максимальный прирост вахтовых вакансий за последние 2 года (топ регионов с наибольшим приростом вахтовых вакансий за 2 года в диаграмме 1).

Изменилась также география спроса на вахтовиков. Так, 2 года назад наибольшая доля вахтовых вакансий публиковалась компаниями из Краснодарского края, а также Ростовской и Волгоградской областей.

На регионы СЗФО приходится 6% от всего объёма вахтовых вакансий по стране в этом году или более 26 тысяч вакансий. По сравнению с 2019 годом спрос на вахтовиков на Северо-Западе страны вырос на 59%. Наибольший спрос демонстрируют Санкт-Петербург и Мурманская область (по +170% вакансий в каждом регионе за 2 года). Вырос спрос на вахтовиков также в Ленобласти (+104% за 2 года), в Архангельской области (+66%), в Карелии (+64%), Коми (+54%), а также НАО (+24%). С другой стороны, упал спрос на вахтовиков за 2 года в Псковской, Новгородской и Калининградской областях.

Со стороны соискателей разбивка по регионам выглядит следующим образом: на первом месте по активности в поиске вахтовой работы – москвичи (14% или более 86 тысяч резюме от общего объёма в сфере в этом году). Активны петербургские и башкирские вахтовики в поиске работы – по 7%, или более 40 тысяч резюме в каждом регионе.

В целом жители СЗФО, готовые работать по вахте, разместили с начала года более 67 тысяч резюме – это 11% от общей массы резюме вахтовиков в целом по стране. Наиболее активны в поиске работы кроме петербургских также вахтовые работники из Калининградской, Архангельской и Ленинградской областей (по 1% резюме), а также Коми (1%).

В целом по состоянию на конец 2021 года спрос на работников, готовых работать по вахте, у российских работодателей достаточно высокий, но при этом активность соискателей количественно не отвечает спросу. Так, на одну вахтовую вакансию в целом по стране приходится лишь 3 резюме от вахтовиков, что говорит о серьёзном дефиците кадров. В регионах СЗФО ситуация чуть лучше: на одну вакансию откликаются в среднем около 5 вахтовиков.

Зарплаты стали больше

За последние 2 года работодатели в целом по стране увеличили среднюю предлагаемую зарплату в вахтовых вакансиях на 18%, или от 10 тысяч рублей до 65 тысяч в среднем. В регионах СЗФО рост зарплат для вахтовиков более серьёзный: +22% или на 15500 рублей до уровня 85 тысяч рублей в среднем (подробнее на диаграмме 2).

В каких отраслях особенно нужны вахтовики

Наибольший спрос на работников по вахте демонстрируют компании из сферы строительства и металлургии, на третьем месте по числу вахтовых вакансий компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, тяжелое машиностроение, а также автобизнес (подробнее на диаграмме 3).

Интересным итогом года стало повышение востребованности вахтовых работников в сферах, в которые ранее вахта массово не применялась. Так, на 127% увеличили число вахтовых вакансий компании из сферы ресторанно-гостиничного бизнеса, на 149% компании из сферы ЖКХ и на 100% компании создающие товары народного потребления. В данном случае очевидно, что кадровый голод 2021 года подтолкнул работодателей из данных сфер максимально расширять географию поиска и приглашать на свои площадки вахтовых работников. Компаниями-лидерами по числу опубликованных вахтовых вакансий в этом году стали: «Евро про», «НИТЭК», «Газпром нефть» и «МетМашКомплект».

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий по вахте, регионы СЗФО: