В СЗФО открыто почти 12 тысяч вакансий для лечащих врачей с начала года

Сегодня, в Международный День врача, служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, насколько увеличилось количество вакансий для врачей-специалистов и сколько им готовы платить.

С начала года в России было открыто более 170 тысяч вакансий для лечащих врачей, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в два раза – чем за тот же период допандемийного 2019 года. На СЗФО с начала года приходится порядка 12 тысяч вакансий для лечащих врачей.

За последний месяц в России было открыто 24 тысяч вакансий только лечащих врачей. Больше всего вакансий открыто в Москве и области – 18%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 10% всех вакансий для врачей. В целом на регионы СЗФО за последний месяц приходится около 4 тысяч вакансий для врачей, что составляет 15% от общего числа по стране.

Сейчас лечащий врач-специалист в России может рассчитывать на зарплату в 52700 рублей, в СЗФО – на 65000 рублей. Меньше всего по СЗФО предлагают лечащим врачам в Архангельской области и Калининградской областях (по 50 тысяч). Выше зарплаты в Карелии (58500), в Псковской области (56620 рублей), Новгородская область, Коми (по 60 тысяч), Ленобласть (65 тысяч), Мурманская область и Санкт-Петербург (70 тысяч), Ненецкий АО (72500) – это самая большая предлагаемая зарплата для лечащих врачей в регионах СЗФО.

Из-за пандемии и ее последствий спрос на весь медицинский персонал, особенно на врачей, увеличился в несколько раз. «Медицина, фармацевтика» является одной из самых дефицитных профессиональных областей. По России в целом одну вакансию здесь приходится 1,5 резюме, или один кандидат на вакансию, в СЗФО – 1,8 резюме на вакансию, что говорит о серьезном дефиците кадров. Норма для рынка труда – 5–6 резюме на вакансию.

«Борьба за медиков, особенно за квалифицированных врачей-специалистов, идёт сейчас не только внутри одного региона или федерального округа. Дефицитных и опытных медиков приглашают работодатели из других регионов, предлагая им достаточно высокую зарплату, дополнительные бонусы (например, служебное жилье или компенсацию за него, подъемные, премии) и помощь в переезде. А еще предложения для врачей также регулярно попадают в топ самых «дорогих» вакансий месяца», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Рейтинг вакансий для лечащих врачей СЗФО: