В СЗФО отремонтировали 464 многоквартирных дома: Мурманская область в числе лидеров

Фонд развития территорий продолжает мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов по всей России. Так, в Северо-Западном федеральном округе за пять месяцев специалисты отремонтировали многоквартирные дома общей площадью свыше 1,5 млн кв. метров.

«Проведение капитального ремонта необходимо для обеспечения комфорта жильцов и продления срока службы многоквартирных домов путем плановой замены изношенных конструкций и инженерных систем. В Северо-Западном федеральном округе с января по май специалисты отремонтировали 464 многоквартирных дома общей площадью свыше 1,5 млн кв. метров. В этих домах проживают более 57,5 тысячи человек. Кроме того, в округе заменено 334 лифта», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Среди лидеров по количеству обновленных многоквартирных домов в Северо-Западном федеральном округе Мурманская область – 189 домов, Санкт-Петербург – 60 домов и Вологодская область – 48 домов.

«Обновление домов в нашем регионе проходит в рамках программ капитального ремонта, реновации ЗАТО и народной программы «На Севере – жить!», созданной по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Эта системная работа, которой в Кольском Заполярье традиционно уделяется большое внимание, ведь комфортные условия для жизни – один из наших главных приоритетов», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.



Всего в Мурманской области капитально отремонтировано 2284 многоквартирных дома, из них рекордное количество в 2025 году – 586 МКД по 2385 видам работ на общую сумму 7,9 млрд рублей.