Как трудоустроиться в компанию мечты: подборка актуальных вакансий от лучших работодателей РоссииЗавершены соревнования по снегоступингу по программе Специальной олимпиады в рамках Праздника Севера учащихся
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 18:00

В СЗФО растёт спрос на флористов праздничного дня

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии флористов, открытые за последние две недели: накануне праздников спрос на специалистов по цветам и букетам в России вырос на 71%, в СЗФО – на 75% по сравнению с началом февраля.

Всего на сегодняшний день в стране открыто около 800 вакансий флористов, большая часть из них приходится на Москву (33%), Санкт-Петербург (12%), Московскую область (8%), Республику Татарстан (3%) и Свердловскую область (2%). В регионах СЗФО за последние две недели работодателям потребовалось более сотни новых флористов, что также на 75% больше, чем в начале февраля.

«Ближе к началу марта работодатели стали активно размещать вакансии так называемых «флористов праздничного дня» - с занятостью на период активного спроса на цветы 7–8 марта. Помимо флористов подработку на этот период предлагают курьерам, а также подсобным рабочим и логистам, которые смогу грамотно распределять заказы и будут курировать доставку букетов», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Средняя предлагаемая флористам зарплата в 2022 году составляет 41400 рублей по России в целом и 40 тысяч рублей по регионам СЗФО. Если речь идёт о подработке на несколько дней, то, как правило, соискателям предлагают почасовую или посменную оплату, в некоторых случаях доход может достигать 7–10 тысяч рублей в день.

Одни из самых высоких зарплат для флористов предлагают работодатели из Москвы: старший флорист, зарплата до 150 000 руб. на руки. С другой стороны, работодатели СЗФО не отстают в желании найти работников и также стараются предлагать кандидатам зарплату выше среднерыночной:

Ключевые требования к флористам – это опыт работы от года (впрочем, есть и вакансии для помощников флористов, где опыт не требуется), а также высокая скорость работы, навык составления букетов и композиций в разных стилях, а также коммуникабельность. Иногда компании требуют документ, подтверждающий прохождение курсов флористики.

Сами соискатели тоже проявляют интерес к работе флористом – за последний месяц в России было открыто 3 300 таких резюме, из них порядка 500 – в регионах СЗФО и больше всего в Петербурге, Калининградской, Ленинградской областях, а также Карелии. В подавляющем большинстве случаев работу в флористике ищут женщины, мужчинами, живущими в СЗФО открыто лишь несколько десятков резюме флористов.

Фото: https://yandex.by/images/search?text=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&p=7&pos=222&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fctyzyrka.ru%2Fimages%2Flyudi%2Fsaleeva%2Fflorist%2F02_11_2.jpg

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)07:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)07:30«Среди олив». Художественный сериал, 13 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В регионе увеличен объём средств, направляемых на помощь эвакуируемым пострадавшим гражданам-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)В Ковдоре модернизирована система освещения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о праве кабмина оперативно индексировать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика