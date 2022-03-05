В СЗФО растёт спрос на флористов праздничного дня

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии флористов, открытые за последние две недели: накануне праздников спрос на специалистов по цветам и букетам в России вырос на 71%, в СЗФО – на 75% по сравнению с началом февраля.

Всего на сегодняшний день в стране открыто около 800 вакансий флористов, большая часть из них приходится на Москву (33%), Санкт-Петербург (12%), Московскую область (8%), Республику Татарстан (3%) и Свердловскую область (2%). В регионах СЗФО за последние две недели работодателям потребовалось более сотни новых флористов, что также на 75% больше, чем в начале февраля.

«Ближе к началу марта работодатели стали активно размещать вакансии так называемых «флористов праздничного дня» - с занятостью на период активного спроса на цветы 7–8 марта. Помимо флористов подработку на этот период предлагают курьерам, а также подсобным рабочим и логистам, которые смогу грамотно распределять заказы и будут курировать доставку букетов», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Средняя предлагаемая флористам зарплата в 2022 году составляет 41400 рублей по России в целом и 40 тысяч рублей по регионам СЗФО. Если речь идёт о подработке на несколько дней, то, как правило, соискателям предлагают почасовую или посменную оплату, в некоторых случаях доход может достигать 7–10 тысяч рублей в день.

Одни из самых высоких зарплат для флористов предлагают работодатели из Москвы: старший флорист, зарплата до 150 000 руб. на руки. С другой стороны, работодатели СЗФО не отстают в желании найти работников и также стараются предлагать кандидатам зарплату выше среднерыночной:

Флорист, от 90 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52628525, Санкт-Петербург;

Ведущий флорист, от 80 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52399268, Санкт-Петербург;

Флорист-дизайнер, до 80 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52762611, Санкт-Петербург;

Флорист, до 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52195431, Архангельск;

Флорист, до 45 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52549348, Калининград;

Продавец флорист, до 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53024523, Псков;

Продавец-флорист, до 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52779063, Великий Новгород;

Флорист, до 43 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52536308, Сыктывкар.

Ключевые требования к флористам – это опыт работы от года (впрочем, есть и вакансии для помощников флористов, где опыт не требуется), а также высокая скорость работы, навык составления букетов и композиций в разных стилях, а также коммуникабельность. Иногда компании требуют документ, подтверждающий прохождение курсов флористики.

Сами соискатели тоже проявляют интерес к работе флористом – за последний месяц в России было открыто 3 300 таких резюме, из них порядка 500 – в регионах СЗФО и больше всего в Петербурге, Калининградской, Ленинградской областях, а также Карелии. В подавляющем большинстве случаев работу в флористике ищут женщины, мужчинами, живущими в СЗФО открыто лишь несколько десятков резюме флористов.

Фото: https://yandex.by/images/search?text=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&p=7&pos=222&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fctyzyrka.ru%2Fimages%2Flyudi%2Fsaleeva%2Fflorist%2F02_11_2.jpg