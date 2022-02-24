В СЗФО стремительно растёт спрос на рекрутеров

В начале года известный HR-эксперт Джош Берсин написал в соцсетях, что вакансий для рекрутеров становится больше, чем для программистов, давая понять, как повлиял дефицит кадров на приоритеты работодателей. Растущая потребность в специалистах по работе с персоналом заметна и в регионах СЗФО. Эксперты hh.ru выяснили, как сильно вырос спрос на рекрутеров, сколько им готовы платить и какие ожидания от работы у кандидатов из сферы управления персоналом.

СПРОС НА РЕКРУТЕРОВ ВЫРОС ПОЧТИ В 2 РАЗА

По данным опросов hh.ru, 62% компаний отмечают, что у них снизился поток кандидатов и закрывать вакансии стало сложнее. Данная проблема спровоцировала рост потребности в hr-специалистах. Выяснилось, что за весь 2021 год работодатели Северо-Запада разместили для них на 106% больше вакансий, по сравнению с 2020 годом. Также с начала 2022 года компании Северо-Запада успели разместить более 5600 вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги», что также на 92% больше, чем в начале 2021 года.

Прямо сейчас наибольший спрос в hr-специалистах в СЗФО было открыто компаниями из сферы информационных технологий (15% от всех вакансий для рекрутеров в регионе), на втором месте – розничная торговля (11%). В десятке отраслей, которые больше всего нуждаются в hr-специалистах – услуги для бизнеса (10%), строительная отрасль (7%), товары народного потребления (5%), финансовый сектор, перевозки и логистика, продукты питания (по 4% в каждой сфере). Также в топ-10 по спросу на рекрутеров в СЗФО вошли медицинские компании и ресторанно-гостиничный бизнес (по 3% вакансий).

О серьёзном дефиците рекрутеров говорит и тот факт, что по итогам года, на одну вакансию для них с СЗФО приходится лишь 3 резюме потенциальных кандидатов. В целом по стране ситуация похожая (3,5 резюме на вакансию), но также не дотягивает до комфортной для рынка труда, которая составляет 5–6 соискателя на вакансию.

В приоритете у работодателей кандидаты с опытом работы 1–3 года (такое требование указано в 57% вакансий), но уже 19% предложений о работе доступны начинающим специалистам.

СПЕЦИАЛИСТЫ ХОТЯТ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТОДАТЕЛИ

Средняя зарплата, которую предлагают HR-специалистам в СЗФО, составляет 56600 рублей, за год она выросла на 11%. Для сравнения, в целом по стране средние зарплаты, предлагаемые специалистам по персоналу несколько ниже – 49800 рублей, и за год они подросли на 6%.

Что касается зарплатных ожиданий соискателей из сферы управления персоналом, то в регионах СЗФО они растут также достаточно быстро: +10%, до уровня 54 тысяч рублей (в среднем по РФ +7%, до 52800 рублей). Любопытно, что ожидания соискателей из направления hr в целом по стране сейчас выше, чем зарплаты, которые готовы платить работодатели.

ОЖИДАНИЯ ОТ РАБОТЫ

Ранее проведенные службой исследований hh.ru опросы показали, что hr-специалистам при выборе работодателя, помимо достойного уровня заработной платы, важны такие факторы как удобное и оснащённое всем необходимым рабочее место, оплата профессионального обучения и возможности для карьерного роста.

В свою очередь, для работодателей, согласно аналитике, предоставленной облачной CRM-системой для рекрутмента Talantix, одной из самых важных компетенций hr-специалистов является знание цифровых решений для подбора персонала: такие требования указаны в каждой пятой вакансии для HR от ретейловых и ИТ-компаний.