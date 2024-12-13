В СЗФО в текущем году по сравнению с предыдущим было меньше лесных пожаров: в правительстве Мурманской области подвели итоги деятельности подсистемы РСЧС Северо-Западного федерального округа за 2024 год

В правительстве Мурманской области состоялось межведомственное заседание, на котором подведены основные итоги деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов Северо-Западного федерального округа в 2024 году и определены задачи на 2025 год.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участие в совещание приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег Логунов, заместитель Министра МЧС России Роман Курынин, а также высшие должностные лица и руководящий состав территориальных подсистем РСЧС субъектов СЗФО.

«Деятельность территориальных подсистем РСЧС в этом году была результативная и эффективная, что подтверждается основными показателями – на 52 человека уменьшилось количество погибших при чрезвычайных ситуациях и пожарах, на 6,1% снизилось количество происшествий на водных объектах. Наша основная задача – обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан от любой стихии», – подчеркнул Роман Курынин, открывая мероприятие.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег Логунов отметил положительную работу в борьбе с лесными пожарами Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми.

«В прежние времена пожары в Мурманской области, когда они затрагивали сопредельные территории Финляндии и Норвегии, тушили совместно с соседями. Теперь взаимодействие затруднено и нам следует рассчитывать только на себя. В СЗФО в текущем году по сравнению с предыдущим было меньше лесных пожаров. И это заслуга в большей степени наших субъектов, в том числе Мурманской области», – подчеркнул он.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что группировка главного управления МЧС России по Мурманской области, спасатели, пожарные и региональные подведомственные учреждения вместе образуют единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Слаженность систем подтверждают и масштабные учения, которые проводились осенью под руководством министра МЧС Александра Куренкова в Полярных Зорях на Кольской АЭС. На подведении итогов уходящего года на региональном уровне также отмечена позитивная динамика по сокращению происшествий на воде и по сокращению пожаров. Но расслабляться нельзя. Нужно постоянно совершенствовать систему для более эффективной работы», – сказал Андрей Чибис.

В рамках заседания губернатор Мурманской области внёс несколько инициатив. Одна из них – рассмотреть возможность разработки правового механизма, позволяющего муниципалитетам принимать решение о запрете выхода в море в случае неблагоприятных погодных условий. Также в числе предложений – проанализировать набор требований для Единой дежурно-диспетчерской службы с учётом численности населения населённых пунктов и внедрить систему искусственного интеллекта в сферу деятельности территориальных подсистем РСЧС.

«Анализ данных, который позволяет сделать искусственный интеллект, точно будет востребован. Темы аналитики и использования современных технологий сегодня стоят на повестке дня, и нам стоит отнестись к этому со всем вниманием, чтобы спрогнозировать действия на шаг вперёд. Об этом мы в том числе будем говорить на заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» в декабре», – сказал Андрей Чибис.

Также губернатор поблагодарил коллег из МЧС за проводимую работу в части обновления техники и оборудования, а именно за поставку арктического самолёта Ми-8.

«Этот вертолёт спас уже ни одного человека в достаточно критических, экстремальных условиях, – например, когда рыбаки терпели бедствие. Наличие у нас на территории такого современного арктического вертолёта существенно снижает риски ситуаций гибели. Мы со своей стороны тоже ведём работу по укреплению материально-технической базы, понимая, что инвестиции в безопасность – это приоритет», – сказал губернатор.

Материально-техническая база пожарных и спасательных сил постоянно развивается и совершенствуется. В 2024 году в субъектах СЗФО за счёт федерального бюджета получено 32 современных пожарно-спасательных автомобиля и еще 57 закуплено за счёт субъектов округа.

В завершение мероприятия в торжественной обстановке были подведены итоги смотр-конкурсов Северо-Западного федерального округа.

В номинации на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2024 году» в группе «Городские поселения» лучшим стало городское поселение Ревда Ловозерского муниципального района Мурманской области. В номинации на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» первое место завоевала Единая дежурно-диспетчерская служба города Оленегорска Мурманской области, а защитное сооружение гражданской обороны АО «Кольская ГМК» стало лучшим во 2-й группе, вместимостью от 150 до 600 человек.

Дипломы победителям вручил заместитель главы МЧС России Роман Курынин.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках заседания государственные и ведомственные награды вручены сотрудникам МЧС России, участникам специальной военной операции, представителям подсистемы РСЧС, проявившим личное мужество при ликвидации чрезвычайных ситуаций и внесшим большой вклад в развитие спасательного дела.

Также сегодня в здании регионального правительства работала фотовыставка о деятельности органов управления РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения мероприятий оперативной подготовки, надзорно-профилактической работы, а также выставка передовых образцов аварийно-спасательных средств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/