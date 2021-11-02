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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 18:00

В СЗФО выросла доля компаний, которые ни разу не выдали больничные по ковиду своим работникам

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сколько было выдано больничных листов по заболеванию COVID-19 в компаниях СЗФО, а также на какой период обычно работники Северо-Запада уходят на больничный? 

Опрос показал, что в каждой третьей (в 2020–31%, в 2021–34%) компании количество выданных больничных листов по заболеванию COVID-19 составило в среднем от 1 до 10 штук. За год снизилось число компаний, в которых было выдано от 10 до 20 больничных по COVID-19: в 2020 это случилось в 18% компаний, а в 2021 – в 16%. Выросло число компаний, сотрудникам которых не было выдано ни одного больничного по COVID-19, с 20% в 2020 до 27% в 2021.

Сколько было выдано больничных листов по заболеванию COVID-19? 

Северо-Западный ФО

2020 

2021 

От 1 до 10 

31%

34%

От 10 до 20 

18%

16%

От 20 до 50 

17%

20%

От 50 до 100 

6%

2%

От 100 до 200 

7%

1%

От 200 до 500 

1%

0%

От 500 до 1000 

0%

0%

Не было выдано ни одного больничного листа по Covid-19 

20%

27%

Большинство больничных по COVID-19 по по-прежнему выдаётся сроком от 7 до 14 дней – в 2020 году их было 58%, в 2021 даже больше до 64%. При этом снизилось число больничных на срок от 14 до 21 дня – с 36% до 32%. И лишь 5% больничных выдаются на срок до 6 дней.

Исследования также показывают, одни из самых частых последствий перенесённого коронавируса для жителей СЗФО стали: слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна. Чуть реже жители СЗФО отмечали такие симптомы как - тревога, частые головные боли и перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости.

Половина работников Северо-Запада (из числа переболевших ковидом) ответили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни – это самый высокий показатель среди всех федеральных округов по стране.

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