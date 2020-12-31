В такой обстановке стены помогают и работать, и выздоравливать - в Кировско-Апатитской ЦГБ отремонтировали три этажа

В Кировско-Апатитской центральной городской больнице завершён ремонт нескольких отделений: современным нормам и требованиям теперь соответствует приемное отделение, потоки пациентов разделены. После ремонта также открылось современное травматологическое отделение с малой артроскопической операционной.

В больнице Кировска организовали первичное сосудистое отделение для пациентов кардиологического и неврологического профилей. Это необходимо для оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровоснабжения, травматологическим больным.

Капитальный ремонт начали в 2019 году. Стоимость строительных работ составила 152,3 млн рублей. Их выделили из областного бюджета. Заканчиваются работы по наладке вентиляции, локальных сетей, видеонаблюдения и пожарной сигнализации, подключили лифты.

В 2019-2020 годах за счёт средств областного бюджета и средств компании «ФосАгро» для больницы закуплено необходимое оборудование и мебель на общую сумму 139,5 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за счёт средств градообразующей компании поставлен мультисрезовый компьютерный томограф с программой для ангиографии, цифровой рентгеновский аппарат на 2 рабочих места на сумму 71 млн рублей.

За счёт средств областного бюджета – аппараты искусственной вентиляции лёгких, ультразвуковой аппарат, артроскопичекая стойка, функциональные кровати, медицинская мебель на сумму 68,5 млн рублей.

«В такой обстановке стены помогают и работать, и выздоравливать. Мы осмотрели отделения после ремонта и те, что ещё предстоит привести в порядок. Разница очевидна. Хочу поблагодарить главного врача, который справился с задачей. Это не так просто в семиэтажной больнице ремонтировать отделения: необходимо найти место для временного размещения пациентов. В следующем году здесь отремонтируем еще 4 этажа», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.