В театре кукол Мурманска состоится премьера спектакля «Сказки для принцесс»

13 февраля в 17.00 в Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля для самых маленьких «Сказки для принцесс».

Над спектаклем в столице Заполярья работала постановочная группа из Санкт-Петербурга. Режиссер – Светлана Озерская – театральный педагог, один из основателей театра пластики рук «HAND MADE», и художник Андрей Запорожский. Они хорошо знакомы северянам по спектаклю «Дюймовочка». Художник по свету – Анастасия Кузнецова. Музыку к спектаклю написал мурманский композитор Петр Макаров.

Спектакль «Сказки для принцесс» создан для маленьких зрителей (0+). Эта постановка получилась доброй и волшебной. Спектакль будет интересен не только девочкам, но и мальчикам, ведь один из главных героев – принц. Каждая сцена пропитана магией и волшебством. Историю поведает настоящая сказочница, мир вокруг которой оживет, словно по взмаху волшебной палочки.

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Елизавета Досаева.