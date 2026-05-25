В течение 2026 года в перинатальный центр поступит 87 единиц медицинской техники

В перинатальный центр Мурманского областного клинического многопрофильного центра в рамках реализации мероприятия по оснащению медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) регионального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» начались поставки нового медицинского оборудования. В течение 2026 года в учреждение поступит 87 единиц техники на сумму свыше 125 млн рублей.

Основные направления модернизации: оборудование для детской реанимации, техника для родовых отделений, аппаратура для отделения анестезиологии и реанимации женщин, а также для отделения выхаживания новорожденных. Будут поставлены современные УЗИ-аппараты, системы мониторинга и слежения за состоянием пациентов, дыхательная и наркозная аппаратура.

«Новое оборудование позволит повысить качество медицинской помощи в системе родовспоможения Мурманской области; внедрить современные медицинские технологии; а также улучшить результаты лечения и выхаживания новорожденных и женщин», - отметил главный внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Мурманской области Александр Залесный.

Первая партия оборудования уже поступила. Это три открытые реанимационные системы для детской реанимации, а также аппаратура слежения за жизненными функциями новорожденных и взрослых пациентов.

В настоящее время осуществляется приёмка оборудования, проводится обучение персонала, ведется подготовка к вводу техники в эксплуатацию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568179/#&gid=1&pid=2