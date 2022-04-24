В течение 23 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 22 военных объекта Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 23 апреля днём высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районах Идьичевка и Краматорск уничтожено три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. В районе населённого пункта Новая Дмитровка в результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции.

В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 79 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Уничтожено четыре зенитных ракетных комплексов: три «Бук-М1» в районе населённых пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе Сергеевки.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Изюм и Херсон уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населённым пунктом Лозовая Харьковской области.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнено 102 огневые задачи. Уничтожено: 6 пунктов управления, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единица специальной военной автомобильной техники».

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