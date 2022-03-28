В течение 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России поражено 36 военных объектов Украины

«Группировка войск российских Вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки. Подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны, - сообщил время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе четыре самолёта Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, ещё два в районе Городня.

В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27.

За сутки уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымяное, Городня, Згуровка, Красногорловка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка.

Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».

В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражено 36 военных объектов Украины.

Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники».

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