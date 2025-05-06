5 мая на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова рассказала о статусе исполнения поручения главы региона об инвентаризации до дорог и устранении дефектов дорожного покрытия.

«В течение апреля в Мурманской области были проведены обследования дорог с участием всех собственников. Эти работы осуществлялись как в рамках гарантийных обязательств, так и в процессе текущего содержания дорожной сети. Все выявленные дефекты зафиксированы в официальных актах. Требования об устранении дефектов направлены в адрес подрядных организаций», – доложила Юлия Полиэктова.

Инвентаризация дорог по поручению губернатора проведена в полном объёме, исключение – Печенгский округ, где из-за неблагоприятных погодных условий и наличия снежного покрова обследовано 80% участков. Как только позволит погода, работа будет возобновлена.

Как отметила Юлия Полиэктова, к 9 мая все дефекты на участках улично-дорожной сети муниципалитетов, по которым запланированы маршруты праздничных колонн, будут устранены. Остальные недостатки подрядчик должен ликвидировать до 1 июня, а в исключительных случаях – до 20 июня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/