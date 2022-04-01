В течение дня оперативно-тактической авиацией России поражено 28 военных объектов Украины

«Подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на 2 километра.

Уничтожены свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. –▫Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. Ведёт бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населённого пункта Новосёловка Вторая. За день уничтожены свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.

В течение дня оперативно-тактической авиацией поражено 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолёт Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолётами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Расчётом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолёт Ми-8 был сбит и упал в районе населённого пункта Рыбацкое. Второй украинский Ми-8 – от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 124 самолета и 80 вертолётов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники».

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