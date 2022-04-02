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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.22 09:00

В течение дня оперативно-тактической авиацией России поражено 40 военных объектов Украины

«1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолёта Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. –  Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Подразделения российских Вооруженных сил завершили зачистку от националистов населённого пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь». Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом.

Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

В течение дня оперативно-тактической авиацией поражено 40 военных объектов Украины. Среди них: два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолёт Ми-24 в районе Гуляй Поле и 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото:  https://vk.com/mil

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