В течение двух недель в манёврах «Arctic Challenge» примут участие свыше 70 воздушных судов Финляндии, Норвегии и Швеции

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии, Норвегии и Швеции в понедельник открыли международные военные учения «Arctic Challenge Exercise». Об этом сообщила пресс-служба финских ВВС.

Как пишет ТАСС, в течение двух недель в маневрах, которые будут проходить в воздушном пространстве трёх стран, «примут участие свыше 70 воздушных судов», отметила пресс-служба. Помимо многоцелевых истребителей, на учения прибыли грузовые самолёты и самолёты-заправщики.

От Норвегии в манёврах впервые будут участвовать недавно поступившие в ВВС истребители F-35. От Финляндии участие принимают, в частности, 12 истребителей F/A-18 Hornet и ряд других воздушных судов. Кроме того, в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления тактической авиацией Е-3A AWACS НАТО. Задачей учений является отработка совместных действий в воздушном пространстве.

«Из-за пандемии в этом году число участников маневров сокращено по сравнению с изначально запланированным», - отметили в финских ВВС.

Самолёты и вертолёты размещаются на авиабазах в Будё и Эрланн в Норвегии, в Рованиеми в Финляндии и в Лулео в Швеции. Полёты осуществляются над северными регионами трех стран.

Учения «Arctic Challenge» проводятся раз в два года и входят в число крупнейших в Европе, впервые они состоялись в 2013 году. Манёвры проходят под эгидой организации «NORDEFCO» (Nordic Defence Cooperation, Северное оборонное сотрудничество). Она была создана в ноябре 2009 года Данией, Исландией, Норвегией (члены НАТО), Финляндией и Швецией. В числе задач «NORDEFCO» - совместная разработка оборонных технологий, повышение уровня военного образования, а также проведение учений разных видов войск.