Министерство обороны Российской Федерации 4 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях.

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское Донецкой Народной Республики. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, и в результате заняли более выгодные позиции. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжали наступательные действия в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены более 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Работино Запорожская область. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области. Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП «Bradley», две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населённых пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области. В ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орлянское, Котляровка, Ивановка, Плетеневка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Нововодяное и Кременная Луганской Народной Республики. Также, в районах населённых пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 116-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах. Кроме того, в районах населённых пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах населённых пунктов Белогоровка и Белая Гора Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар и Волноваха Донецкой Народной Республики.

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С начала так называемого киевским режимом «наступления» в течение июня–июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более сорока трёх тысяч военнослужащих. Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

На линии боевого соприкосновения уничтожены свыше четырёх тысяч девятисот единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолётов, девять вертолётов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley». Кроме того, противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии».

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456270423