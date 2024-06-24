В течение месяца регоператор планирует заменить в четырёх муниципалитетах Мурманской области 200 выкатных контейнеров для ТКО

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» продолжает обновлять контейнерный парк региона. 200 спецбаков объёмом 0,66 куб. метра до 20 июля будут установлены взамен поврежденных во время эксплуатации в мусорокамерах жилых домов Мончегорска, Оленегорска, Ревды и Ловозера.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», специфика подобных ёмкостей для накопления отходов обусловлена их применением. В некоторых домах с мусоропроводами, где нет возможности оборудовать уличную контейнерную площадку, используются так называемые выкатные контейнеры. Условия их эксплуатации довольно жёсткие. Падение тяжёлого мусора с высоты пятого этажа по трубе мусоропровода нередко приводит к повреждению корпуса контейнера. И, по статистике, срок службы таких контейнеров меньше, чем обычных объёмом 1,1 куб. метра, расположенных на контейнерной площадке. Регоператор уделяет особое внимание ремонту и замене баков. В частности, к замене поврежденных и требующих ремонта контейнеров на текущей неделе приступили в Мончегорске.

По действующему законодательству приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления твёрдых коммунальных отходов могут собственники земельных участков, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, потребители услуги и Региональный оператор. При этом расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1% необходимой валовой выручки регоператора на очередной период регулирования. В 2023 году в рамках предусмотренного финансирования мурманский регоператор приобрёл 740 контейнеров для жилого фонда, а также 200 контейнеров для сбора пластиковых отходов.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».