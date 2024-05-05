В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Центр» России за прошедшую неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи ДНР. Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе «Abrams» производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП «Bradley» производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 4 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «c 28 апреля по 4 мая т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

В течение недели подразделениями «Западной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, а также нанесено поражение формированиям двенадцати бригад противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушковка, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, 10-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 975 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства.

Подразделения «Южной» группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трёх штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населённых пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе «Abrams» производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП «Bradley» производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток», улучшив тактическое положение нанесли поражение, формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Червоное, Гуляй Поле Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также полевой склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за неделю уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ.

Кроме того, поражён воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет «АТАCМS» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», а также 201 беспилотный летательный аппарат.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолёта, 270 вертолётов, 23742 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15911 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9289 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21471 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil