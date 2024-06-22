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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.24 09:00

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли на данном направлении до 4290 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО, в том числе одна RAK SA-12 хорватского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 15 по 21 июня т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. Кроме того, отражено 17 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 1980 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр «Stryker» производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Град», 22 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе десять иностранного производства. Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли на данном направлении до 4290 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО, в том числе одна RAK SA-12 хорватского производства.

Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх механизированных, и одной пехотной бригады ВСУ, а также бригады теробороны. Отразили 31 контратаку противника. За указанный период потери ВСУ на данном направлении составили до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, их них шесть «MaxxPro» и «Humvee» производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населённый пункт Загорное Запорожской области. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Противник потерял до 970 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Кроме того, уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Потери противника составили до 610 военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «MLRS» производства США.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены: управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 55 реактивных снарядов «HIMARS» производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов.

Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из которых 114 сбиты.

Силами Черноморского флота ночью 21 июня в районе Крымского полуострова уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 613 самолётов, 276 вертолётов, 26188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16397 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10706 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 22757 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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