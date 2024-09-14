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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.24 09:00

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих

В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск России освобождены населённые пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 15 полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 13 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 7 по 13 сентября т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет.

Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области.

В ходе наступательных действий освобождено 10 населённых пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, егерской, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, девяти бригад теробороны и бригады нацгвардии сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника.

Кроме того, на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3520 военнослужащих, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, 87 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов».

Отразили 17 контратак штурмовых подразделений ВСУ и национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 3620 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» и четыре бронетранспортера М113 производства США, а также 44 автомобиля. Кроме того, уничтожены 47 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, из них 32 переданных ВСУ западными странами, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 31 полевой склад боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ. Отражены девять контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 15 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отразили 50 контратак штурмовых групп противника.

За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» и две бронемашины «MaxxPro» производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.

В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Водяное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 12 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 820 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии калибра 155-мм. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны РФ за неделю сбито девять оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, 30 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, 25 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 433 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 237 вне зоны проведения специальной военной операции.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолёта, 283 вертолёта, 31501 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18130 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14563 орудия полевой артиллерии и миномётов, 26047 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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