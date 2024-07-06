В течение недели на линии боевого соприкосновения в зоне СВО сдались в плен 32 украинских военнослужащих

Подразделения «Южной» группировки войск РФ на этой неделе освободили населённый пункт Спорное и район Новый города Часов Яр ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 5 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 29 июня по 5 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины; хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БпЛА и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны противника. Кроме того, отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1595 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населённый пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражено 11 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю до 3580 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства. Кроме того, уничтожено 20 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных и двух пехотных соединений ВСУ, а также двух бригад теробороны. За неделю отражено 38 контратак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 2970 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии. В течение недели отражены 11 контратак ВСУ. Противник потерял до 900 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырёх бригад теробороны. Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолёта МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, семь управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, противорадиолокационная ракета «HARM» производства США, 42 реактивных снаряда «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, на аэродромах базирования уничтожено пять самолётов Су-27 и вертолёт Ми-24, а также повреждены два самолёта Су-27 воздушных сил Украины.

Силами Черноморского флота за неделю уничтожено три безэкипажных катера ВМС Украины.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 626 самолётов, 277 вертолётов, 27228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11386 орудий полевой артиллерии и миномётов, 23345 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil